Hochdruckreiniger HD 10/21-4 St | Kärcher

Dieser stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger für eine Temperatur von bis zu 60 °C im Wasserzulauf begeistert mit einer Durchflussmenge von 1000 l/h und einem beachtlichen Arbeitsdruck von 210 Bar. Die hohe Leistung ermöglicht den Dauereinsatz unter harten Bedingungen, beispielsweise im Landwirtschafts- oder Industriebereich. Das robuste Gehäuse und der Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl, die stabile Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf sowie der 4-polige, langsam laufende E-Motor mit Wasserkühlung sorgen für Robustheit und lange Standzeiten. Darüber hinaus verfügt die Maschine über einen integrierten Wasservorlagebehälter mit Trockenlaufschutz und Leermeldeanzeige. Das Reinigungsmittel wird über eine spezielle Ansaugung mit einem Dosierventil zugeführt, auch hier wird der Leerstand über eine Anzeige mitgeteilt. Zur komfortablen Bedienung ist das Gerät mit einem großen Drehschalter ausgestattet, ebenso sind Installations- und Wartungsarbeiten schnell erledigt. Das Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist an jeder Entnahmestelle verfügbar: Manometer und Stundenzähler, Ansaugung für zweites Reinigungsmittel, automatische Druckentlastung und Fernbedienungen.

Langlebig und robust Zuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck. 4-poliger, langsam laufender Elektromotor garantiert eine längere Standzeit. Robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und hochwertigen Materialien sichern eine hohe Standzeit. Qualitativ hochwertige Ausstattung Robuster Rahmen und Abdeckung aus pulverbeschichtetem Stahl. Vorlagebehälter mit Schwimmerventil und Trockenlaufschutz. Vorbereitet für den Anschluss von Fernbedienungen. Einfache Bedienung Nur ein Drehschalter für alle Funktionen garantiert eine einfache Bedienung ohne langwierige Einlernzeiten. Praktische Fehleranzeige informiert Anwender unmittelbar und spart Zeit. Besonders anwenderfreundlich dank selbsterklärender Symbole. Keine lange Einarbeitung nötig. Robuste Ausführung für harte Arbeitseinsätze Für den täglichen Einsatz geeignet. Arbeitseinsätze unter harten Bedingungen. Innovatives, langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät. Reinigungsmittelansaugung Das Ansaugsystem für das Reinigungsmittel mit Dosierventil und Leermeldeanzeige ist Teil der hochwertigen Standardausstattung. Reinigungsmitteldosierung auf der Saugseite. Optional: zweite Ansaugung mit Ventil und Leermeldeanzeige. Immer flexibel durch schnelle Nachrüstbarkeit Eine automatische Druckentlastung ist optional verfügbar. Optional: zweite Ansaugung mit Ventil und Leermeldeanzeige. Manometer und Betriebsstundenzähler sind optional erhältlich. Großer Wasserfilter integriert Großer Wasserfeinfilter für einen optimalen Schutz der Pumpe. Bequem zu erreichen, einfach zu reinigen. Gewährleistet hohe Lebensdauer aller hochdruckführenden Komponenten. Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit Schutz der Pumpe vor Trockenlauf. Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall. Schutz gegen Über- und Unterspannung. Anzeige: Fehlercodes, Betriebszustand, Wartungsintervalle Leichter Zugang zu allen service- und wartungsrelevanten Komponenten. Flächendeckendes Servicenetz mit bestens geschulten Service-Technikern. Jederzeit schnell einsatzbereit Auf Knopfdruck verfügbar, ohne Rüstzeiten und Transport mobiler Geräte. Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt. Maschine ist immer einsatzbereit für höchste Produktivität und Flexibilität.