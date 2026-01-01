Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S Classic | Kärcher

Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S Classic wurde für den täglichen Einsatz unter harten Bedingungen konzipiert und überzeugt durch starke Leistung. Er punktet durch seine solide Bauweise und einen robusten Stahlrahmen. Der Aufbau ist einfach, intuitiv und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Anwendung. Alle wichtigen Teile sind leicht und schnell zu erreichen. Der Hochdruckreiniger der Superklasse ist mit der Classic-Hochdruckpistole für Geräte der HD Classic-Reihe ausgestattet. Zudem verfügt er über den hochwertigen EASY!Lock-Schnellverschluss. Dieser ermöglicht ein 5-mal schnelleres Auf- und Abrüsten. Das spart Zeit und Nerven. Ein integrierter Wasserfilter schützt die Hochdruckpumpe zuverlässig vor Schmutzteilchen und Verunreinigung und verlängert dadurch die Standzeit. Eine starke Kurbelwellenpumpe und robuste Materialien bilden das Herzstück des Hochdruckreinigers: mit einem Zylinderkopf aus Messing und Kolben mit Keramikhülsen. Der Druck lässt sich an der Pumpe bedarfsweise einstellen. Der langsam laufende 4-polige Motor mit Wasser- und Luftkühlung sorgt für einen langlebigen und ausdauernden Betrieb.

Leistungsstarke und robuste Kurbelwellenpumpe mit Zylinderkopf aus Messing und Kolben mit Keramikhülsen Hohe Leistung bei hoher Effizienz. Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten. Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur. Robuster Stahlrahmen mit großen Rädern für maximale Mobilität Schützt die Maschine auch bei widrigen Umgebungsbedingungen. Einfach und praktisch zu transportieren. Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör. Classic-Zubehör mit EASY!Lock-Anschlüssen Schneller Auf- und Abbau sowie einfacher Zubehörwechsel. Robustes und langlebiges Zubehör. Einfach und intuitiv zu bedienen. Übersichtliches Maschinenkonzept Integrierter Wasserfilter lässt sich werkzeuglos ausbauen und reinigen. Druck und Wassermenge lassen sich direkt an der Pumpe einstellen. Füllstand und Qualität des Öls lassen sich einfach mithilfe von Schauglas und Peilstab ablesen. Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten. Vereint effiziente Wasserkühlung mit robuster Luftkühlung für maximale Kühlleistung auch bei schwankenden Umgebungs- oder Wassertemperaturen. Kompakte Bauweise für höchste Mobilität.