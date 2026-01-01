Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SXA Plus | Kärcher

Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SXA Plus ist für höchste Ansprüche an Qualität und Ergonomie geschaffen. Die EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole reduziert die Haltekraft auf null. Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. So kann durch Druckreduktion auf empfindliche Untergründe reagiert werden – ohne Düsenwechsel und Einstellung am Gerät. Die Vibrasoft-Rotordüse dämpft Geräusche und Vibrationen. Assistenzsysteme und LED-Statusanzeige geben Orientierung. Das Superklassegerät besticht durch ausgezeichnete Verarbeitung und beste Materialien. Im Kern sitzt eine robuste Taumelscheibenpumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf. Der langsam laufende 4-polige Motor mit Wasser- und Luftkühlung ist langlebig und leistungsstark. Integrierte Aluminium-Rahmenträger bilden ein leichtes Chassis, geeignet zur Kranverladung. Die stehende Bauweise mit vertikaler Motor-Pumpen-Einheit sorgt für ein kompaktes Design und Mobilität. Zudem sind ein Ultra Guard HD-Schlauch mit Beschichtung aus Teflon® und reichlich Zubehörverwahrung verbaut, sowie eine automatische Schlauchtrommel zum Auf- und Abrollen bis zu 45° - sogar unter Druck.

Automatische Schlauchtrommel Automatisches Auf- und Abrollen bis zu einem Winkel von 45°, selbst unter Druck. Kratzfester und glatter Ultra Guard HD-Schlauch mit Teflon® Beschichtung. Bis zu 50 % reduzierte Rüstzeiten. Kompaktes Upright-Designkonzept durch stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und Pumpeneinheit Geringe Standfläche und platzsparende Außenmaße. Leicht zu manövrieren und zu transportieren. Maximale Stabilität sorgt für einen sicheren Stand des Geräts. Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung, robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten. Hohe Leistung bei hoher Effizienz. Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur. Ergonomischer Vibrasoft-Dreckfräser Reduziert Vibrationen um bis zu 30 %. Reduziert Lautstärke und Geräuschpegel. Ermöglicht kraftsparendes und längeres Arbeiten mit der Rotordüse. Durchdachtes Servicekonzept ermöglicht schnelle Einsätze direkt vor Ort Schwenkbarer Pumpenkopf. Praktische Ölfüllstandsanzeige und in das Chassis integrierter Ölablasskanal. Modulares Bauteilkonzept, bestehend aus Pumpe, Motor und Schaltschrank. Assistenzsysteme und LED-Statusanzeige Integrierte Elektronik zur Geräteüberwachung. Automatische Abschaltung bei Über- oder Unterspannung. Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall. Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte. Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze. Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät Kängurutasche. Einstellbare Haken, z. B. als 2. Lanzenablage oder für Elektrokabel. Aufbewahrung für Hochdruckschlauch.