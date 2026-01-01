Hochdruckreiniger HD 13/18-4 St | Kärcher

Dieser stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger für eine Temperatur von bis zu 60 °C im Wasserzulauf begeistert mit einer Durchflussmenge von 1300 l/h und einem Arbeitsdruck von 180 Bar. Die hohe Leistung ermöglicht den Dauereinsatz unter harten Bedingungen, beispielsweise im Landwirtschafts- oder Industriebereich. Das robuste Gehäuse und der Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl, die stabile Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf sowie der 4-polige, langsam laufende E-Motor mit Wasserkühlung sorgen für Robustheit und lange Standzeiten. Darüber hinaus verfügt die Maschine über einen integrierten Wasservorlagebehälter mit Trockenlaufschutz und Leermeldeanzeige. Das Reinigungsmittel wird über eine spezielle Ansaugung mit einem Dosierventil zugeführt, auch hier wird der Leerstand über eine Anzeige mitgeteilt. Zur komfortablen Bedienung ist das Gerät mit einem großen Drehschalter ausgestattet, ebenso sind Installations- und Wartungsarbeiten schnell erledigt. Das Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist an jeder Entnahmestelle verfügbar: Manometer und Stundenzähler, Ansaugung für zweites Reinigungsmittel, automatische Druckentlastung und Fernbedienungen.

Langlebig und robust Robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und hochwertigen Materialien sichern eine hohe Standzeit. Leistungsstarker, 4-poliger, langsam laufender Elektromotor. Qualitativ hochwertige Ausstattung Reinigungsmitteldosierung auf der Saugseite. Vorlagebehälter mit Schwimmerventil und Trockenlaufschutz. Vorbereitet für den Anschluss von Fernbedienungen. Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall. Abschaltung bei Über-/Unterspannung. LEDs zeigen Einsatzbereitschaft, Wassermangel und Serviceintervall an. Einfache Bedienung Nur ein Drehschalter für alle Funktionen garantiert eine einfache Bedienung ohne langwierige Einlernzeiten. Praktische Fehleranzeige informiert Anwender unmittelbar und spart Zeit. Besonders anwenderfreundlich dank selbsterklärender Symbole. Keine lange Einarbeitung nötig. Einfache Wartung und hohe Servicefreundlichkeit Leichter Zugang zu allen service- und wartungsrelevanten Komponenten. Flächendeckendes Servicenetz mit bestens geschulten Service-Technikern. LED-Leuchten zeigen den Status der wichtigsten Gerätefunktionen an Großer Wasserfilter integriert Großer Wasserfeinfilter für einen optimalen Schutz der Pumpe. Gewährleistet hohe Lebensdauer aller hochdruckführenden Komponenten. Bequem zu erreichen, einfach zu reinigen. Robuste Ausführung erlaubt auch härtere Einsätze Für den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt. Arbeitseinsätze unter harten Bedingungen. Robustes, langlebiges und zuverlässiges Gerät. Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen Auf Knopfdruck verfügbar, ohne Rüstzeiten und Transport mobiler Geräte. Maschine ist immer einsatzbereit für höchste Produktivität und Flexibilität. Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt. Servo Control Druck und Wassermenge sind direkt an der Pistole einstellbar. Ermöglicht vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Vielseitig und flexibel einsetzbar.