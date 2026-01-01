Hochdruckreiniger HD 5/11 E EB+ Foam Classic | Kärcher

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Hochdruckreiniger
Artikelnummer: 1.520-831.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
200 - 240
Frequenz (Hz)
50
Fördermenge (l/h)
500
Zulauftemperatur (°C)
60
Arbeitsdruck (bar)
110
Max. Druck (bar)
160
Anschlussleistung (kW)
2.2
Anschlusskabel (m)
5
Düsengröße
036
Wasserzulauf
3/4″
Mobilität
Fahrbar
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
18
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
25.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
334 x 366 x 954
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete