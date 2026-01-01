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    Hochdruckreiniger HD 5/13 EX Plus+FR Classic | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel and surface cleaner attachment, grey and yellow accents, on white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 5/13 EX Plus+FR Classic

    Artikelnummer: 1.520-832.0

    • Robustes, kompaktes Gerät, einfach zu bedienen
    • Messing-Zylinderkopf, Schlauchtrommel, Zubehöraufbewahrung
    • 8 m HD-Schlauch, Powerdüse, Rotordüse, Flächenreiniger