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    Hochdruckreiniger HD 5/15 C Plus | Kärcher

    Sale
    Kärcher high-pressure cleaner with wheels, hose, and handle, standing upright on a white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 5/15 C Plus

    Artikelnummer: 1.520-931.0

    • Leichter, kompakter und sehr mobiler Hochdruckreiniger
    • Hochwertiges Zubehör
    • 10 m HD-Schlauch, Reinigungsmittelansaugung