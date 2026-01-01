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    Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel, grey and yellow, upright on wheels, handle extended.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 5/15 CX Plus

    Artikelnummer: 1.520-932.0

    • Automatische Druckentlastung
    • Für stehenden und liegenden Betrieb
    • Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse