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    Hochdruckreiniger HD 5/17 C Plus + FR | Kärcher

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    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 5/17 C Plus + FR

    Artikelnummer: 1.520-946.0

    • Automatische Druckentlastung
    • Für stehenden und liegenden Betrieb
    • Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse