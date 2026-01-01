Hochdruckreiniger HD 6/15-4 M Classic | Kärcher

Der einfach zu bedienende Hochdruckreiniger HD 6/15-4 M Classic aus der Classic-Reihe von Kärcher überzeugt mit robuster Bauweise, hochwertigen, langlebigen Komponenten und großer Vielseitigkeit. Das Mittelklassegerät eignet sich für vielfältige Reinigungsaufgaben, wie beispielsweise zur Reinigung von Fahrzeugen, Produktionsanlagen, landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten sowie zur Fassadenreinigung und im kommunalen Bereich. Die langlebige Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und Ansaugfunktion ermöglicht die Arbeit mit Wassertemperaturen von bis zu 60 °C und bietet zudem Einstellmöglichkeiten von Wassermenge und Arbeitsdruck. Die reduzierte Drehzahl des langsam laufenden 4-poligen Motors sorgt dazu für einen geringeren Verschleiß der Pumpe, die zudem durch einen integrierten Wasserfilter geschützt wird. Alle wichtigen Bauteile sind dank der einfachen Wartung mühelos nach wenigen Handgriffen zugänglich. Abgerundet wird das clevere Konzept des HD 6/15-4 M Classic durch eine durchdachte Aufbewahrung der Zubehöre mit EASY!Lock-Anschlüssen zum schnellen und intuitiven Zubehörwechsel.

Langsam laufender 4-poliger Elektromotor Reduzierte Motordrehzahl für einen geringeren Pumpenverschleiß. Lange Lebensdauer des Motors. Nur sehr geringe Motorenvibrationen. Robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten. Druck und Wassermenge lassen sich direkt an der Pumpe einstellen. Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur. Einfache Wartung Alle wichtigen Bauteile sind mit wenigen Handgriffen zugänglich. Füllstand und Qualität des Öls dank Schauglas einfach ablesbar. Integrierter Wasserfilter lässt sich werkzeuglos ausbauen und reinigen. Durchdachte Zubehöraufbewahrung Mit praktischer Ablagemöglichkeit für Düsen und Kleinteile. Ermöglicht eine sichere Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. Mit integriertem Zubehörhaken für das Anschlusskabel. Classic-Zubehör mit EASY!Lock-Anschlüssen Robustes und langlebiges Zubehör. Schneller Auf- und Abbau sowie einfacher Zubehörwechsel. Einfach und intuitiv zu bedienen.