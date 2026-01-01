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    Hochdruckreiniger HD 6/15-4 M Classic | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with grey body, black handle, and wheels, featuring a yellow nozzle and coiled power cord.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 6/15-4 M Classic

    Artikelnummer: 1.367-900.0

    • Robuster, vielseitiger Hochdruckreiniger mit Stahlrahmen
    • Messing-Zylinderkopf, Druckabschaltung, geringer Wartungsaufwand
    • 10 m HD-Schlauch, Powerdüse