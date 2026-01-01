Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Hochdruckreiniger HD 6/15-4 M ST Classic | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose, spray gun, and various nozzle attachments on a white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 6/15-4 M ST Classic

    Artikelnummer: 1.367-930.0

    • Robuster Stahlrohrrahmen
    • Kurbelwellenpumpe
    • Großer, transparenter Wasserfilter