Hochdruckreiniger HD 6/15-4 M ST Classic | Kärcher

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Hochdruckreiniger
Artikelnummer: 1.367-930.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50
Fördermenge (l/h)
450 - 600
Zulauftemperatur (°C)
60
Arbeitsdruck (bar)
35 - 150
Max. Druck (bar)
190
Anschlussleistung (kW)
3.4
Anschlusskabel (m)
5
Düsengröße
035
Wasserzulauf
1″
Farbe
Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
48.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
56.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
698 x 410 x 498
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete