Hochdruckreiniger HD 6/15-4 M ST Classic | Kärcher

Der Kärcher HD 6/15-4 M ST Classic ist ein stationärer Hochdruckreiniger, der sich durch seine robuste Bauweise und hochwertige Komponenten auszeichnet. Vielseitig einsetzbar reinigt dieses Mittelklassegerät Fahrzeuge, Produktionsanlagen und landwirtschaftliche Maschinen ideal. Die langlebige Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und Ansaugfunktion verarbeitet Wassertemperaturen bis 60 °C und ermöglicht die Regulierung von Wassermenge und Arbeitsdruck. Der langsam laufende 4-polige Motor reduziert den Verschleiß der Pumpe, die zusätzlich durch einen integrierten Wasserfilter geschützt wird. Dank modularer Bauweise sind alle wichtigen Bauteile leicht zugänglich, was die Wartung vereinfacht. Abgerundet wird das durchdachte Design durch EASY!Lock-Anschlüsse für schnellen Zubehörwechsel und clevere Aufbewahrungsmöglichkeiten.

Robuste, stationäre Konstruktion Transparenter Wasserfilter zur einfachen und effektiven Überwachung der Filterleistung und des Wartungsbedarfs. Sehr leise im Betrieb. Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör. Robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf Hohe Leistung bei hoher Effizienz. Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten. Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur. Großer Wasserfilter integriert Leicht zugänglicher Wasserfilter schützt die Pumpe vor Partikeln im Wasser. Wirksamer Schutz der Pumpe vor Verunreinigungen. Bequem zu erreichen, einfach zu reinigen. Langsam laufender 4-poliger Elektromotor Reduzierte Motordrehzahl für einen geringeren Pumpenverschleiß. Sehr leise in der Anwendung Nur sehr geringe Motorenvibrationen. Classic-Zubehör mit EASY!Lock-Anschlüssen Robustes und langlebiges Zubehör. Schneller Auf- und Abbau sowie einfacher Zubehörwechsel. Einfach und intuitiv zu bedienen.