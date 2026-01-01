Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Hochdruckreiniger HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with grey frame, large wheels, and yellow accents, featuring a hose and spray gun attachment.

    Hochdruckreiniger

    HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition

    Artikelnummer: 1.150-973.0