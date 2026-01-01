Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Hochdruckreiniger HD 6/15 M Plus | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose, grey and yellow design, on wheels.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 6/15 M Plus

    Artikelnummer: 1.150-932.0

    • 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben
    • Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
    • Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz