Hochdruckreiniger HD 6/15 MXA Plus | Kärcher

Unser kompakter Hochdruckreiniger HD 6/15 MXA Plus beeindruckt mit einem umfangreichen Ausstattungspaket, hoher Mobilität und geringem Platzbedarf. Die integrierte, federgetriebene automatische Schlauchtrommel verkürzt die Rüstzeiten, vereinfacht das Handling des Hochdruckschlauchs und erhöht so auch die Betriebssicherheit. Das wechselstrombetriebene Gerät verfügt darüber hinaus über eine Druckschaltersteuerung, eine robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf für lange Standzeiten und eine automatische Druckentlastung zum Schutz der Hochdruckkomponenten vor Belastungen im Stand-by-Betrieb. Ermüdungsfreies Arbeiten und zeitsparendes Auf- und Abrüsten erlauben die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, und die EASY!Lock-Schnellverschlüsse für ein im Vergleich zu herkömmlichen Verbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Der wartungsfreundliche Geräteaufbau ermöglicht außerdem einen mühelosen Zugang zu Hochdruckpumpe und wichtigen elektronischen Komponenten.

Federgetriebene automatische Schlauchtrommel Maximaler Komfort beim Umgang mit dem Hochdruckschlauch. Ermöglicht geringe Rüstzeiten durch schnelles Auf– und Abwickeln. Vermeidet Stolperfallen und erhöht so die Betriebssicherheit. Zusätzlicher Standfuß Vergrößert die Standfläche des Geräts. Erhöht die Kippsicherheit im stehenden Betrieb. Qualitativ hochwertige Ausstattung Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer. Leistungsstarker, 2-poliger, luftgekühlter Elektromotor. Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing. Durchdachte Zubehöraufbewahrung Halterung zur Fixierung der Becher-Schaumlanze. EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät. Praktisches Düsenfach zur Unterbringung der Rotordüse. Hohe Mobilität Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel steigert die Kompaktheit des Geräts und reduziert den Platzbedarf. Mühelos in Servicefahrzeugen zu verstauen. Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten reduzieren die Rüstzeiten. Flexibler Betrieb Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt. Maximale Stabilität im liegenden Betrieb, da die Räder den Boden nicht berühren. Vorbildliche Servicefreundlichkeit Einfacher Zugang zum Zylinderkopf über geöffnete Geräteunterseite. Schneller Zugang zum Elektrokasten durch einfaches Entfernen der Gerätehaube. Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser. Kraft- und zeitsparende Lösungen Ermüdungsfreie EASY!Force-Hochdruckpistole. EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt. Gesteigerte Energieeffizienz Neu entwickelte 3-Kolben-Axialpumpe mit erheblich reduzierten Strömungs- und Druckverlusten. 20-prozentige Steigerung von Reinigungsleistung und Energieeffizienz.