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    Hochdruckreiniger HD 7/14-4 M Plus | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose, grey and yellow design, on wheels.

    Hochdruckreiniger

    HD 7/14-4 M Plus

    Artikelnummer: 1.524-932.0