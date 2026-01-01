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    Hochdruckreiniger HD 7/15 G | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with wheels, handle, and visible engine components, set against a plain white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 7/15 G

    Artikelnummer: 1.187-903.0

    • Robuster, pulverbeschichteter Rohrrahmen