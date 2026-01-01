Hochdruckreiniger HD 7/15 G | Kärcher

Mit einer Leistung von 150 Bar Druck garantiert Ihnen der HD 7/15 G aus der Gasoline Advanced-Reihe jederzeit beste Reinigungsergebnisse. Der benzinbetriebene Kaltwasser-Hochdruckreiniger ist mit einem Benzinmotor von Honda ausgestattet, der Ihnen völlige Unabhängigkeit von externen Stromquellen ermöglicht. Darüber hinaus ist das Gerät in der Lage, Wasser – beispielsweise aus Teichen oder Seen – anzusaugen und zur Reinigung zu verwenden. Komfortables Arbeiten ermöglichen die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt, um damit die Haltekraft für den Anwender auf null zu reduzieren, sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse, mit denen das Auf- und Abrüsten im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller von der Hand geht. Konzipiert für Einsätze unter härtesten Bedingungen, mit extrem robustem Grundrahmen und dank ergonomischem Rahmenkonzept auch überraschend mobil. Die Pumpe wird durch einen großen Wasserfilter und ein Thermoventil zuverlässig geschützt. Auf Wunsch sind ein Cage-Schutzrahmen mit Ösen zur Kranverladung oder ein Anbausatz für eine Schlauchtrommel erhältlich.

Maximale Unabhängigkeit Mit zuverlässigen Honda- bzw. Yanmar-Motoren ausgestattet, für Einsätze ohne externe Stromversorgung. Kann Wasser ansaugen – beispielsweise aus Seen oder aus Teichen – und zur Reinigung nutzen. Herausragender Bedienkomfort Das ergonomische Rahmenkonzept erleichtert den Transport auch auf unebenen Untergründen. Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Zubehörteile direkt am Gerät. Pannensichere Räder garantieren eine dauerhaft hohe Mobilität. Hohe Vielseitigkeit Optionaler Cage-Schutzrahmen mit Ösen zur Kranverladung schützt das Gerät zuverlässig. Anbausatz Schlauchtrommel für kürzere Auf- und Abrüstzeiten optional erhältlich. Tragbare Version mit robustem Rohrrahmen speziell für Maler und Gipser (HD 728 B). Ausgelegt für härteste Einsätze Sehr robuster Grundrahmen für den täglichen Einsatz unter rauen Bedingungen. Großer Wasserfilter zum Schutz der Pumpe. Thermoventil zum Schutz der Pumpe vor Überhitzung im Kreislaufbetrieb.