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    Hochdruckreiniger HD 728 B Cage | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with a metal frame, hose, and spray gun attached, displayed on a white background.

    Hochdruckreiniger

    HD 728 B Cage

    Artikelnummer: 1.187-908.0