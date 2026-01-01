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    Hochdruckreiniger HD 8/18-4 M Plus | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose and spray gun, featuring a grey and yellow design on wheels.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand
    Reddot Design Award 2018

    Hochdruckreiniger

    HD 8/18-4 M Plus

    Artikelnummer: 1.524-972.0

    • 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
    • Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole
    • Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz