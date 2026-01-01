Hochdruckreiniger HD 8/18-4 M Plus | Kärcher

Ausgelegt für stehenden und liegenden Betrieb, ermöglicht unser kompakter, mobiler und leistungsstarker Hochdruckreiniger HD 8/18-4 M Plus maximale Flexibilität in der Anwendung. Maximalen Komfort garantieren dabei sinnvolle Details wie Servo Control, unser System zur Regelung von Wassermenge und Arbeitsdruck direkt an der Pistole, oder auch die einfache Manövrierbarkeit und der geringe Platzbedarf des zuverlässigen Geräts. Angetrieben von einem 4-poligen, langsam laufenden Drehstrommotor mit Druckschaltersteuerung sorgt die neue Pumpentechnik für eine um 20 Prozent gesteigerte Reinigungsleistung und Energieeffizienz. Die automatische Druckentlastung schützt dabei die Hochdruckkomponenten vor Belastung im Stand-by-Betrieb. Ermüdungsfreies Arbeiten und zeitsparendes Auf- und Abrüsten garantieren die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, und die EASY!Lock-Schnellverschlüsse für ein im Vergleich zu herkömmlichen Verbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Zur transportsicheren Aufbewahrung von Zubehören direkt am Gerät stehen mehrere Optionen zur Verfügung.

Qualitativ hochwertige Ausstattung Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer. Leistungsstarker, 4-poliger, langsam laufender Elektromotor. Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing. Hohe Mobilität Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel steigert die Kompaktheit des Geräts und reduziert den Platzbedarf. Mühelos in Servicefahrzeugen zu verstauen. Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten reduzieren die Rüstzeiten. Vorbildliche Servicefreundlichkeit Einfacher Zugang zum Zylinderkopf über geöffnete Geräteunterseite. Schneller Zugang zum Elektrokasten durch einfaches Entfernen der Gerätehaube. Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser. Kraft- und zeitsparende Lösungen Ermüdungsfreie EASY!Force-Hochdruckpistole. EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt. Gesteigerte Energieeffizienz Neu entwickelte 3-Kolben-Axialpumpe mit erheblich reduzierten Strömungs- und Druckverlusten. 20-prozentige Steigerung von Reinigungsleistung und Energieeffizienz. Flexibler Betrieb Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt. Maximale Stabilität im liegenden Betrieb, da die Räder den Boden nicht berühren. Durchdachte Zubehöraufbewahrung Halterung zur Fixierung der Becher-Schaumlanze. EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät. Praktisches Düsenfach zur Unterbringung der Rotordüse.