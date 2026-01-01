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    Hochdruckreiniger HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel, spray gun, nozzles, detergent bottle, and accessories on a yellow background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further

    Artikelnummer: 1.524-978.0

    • Limitierter schwarzer Kaltwasser-Hochdruckreiniger, 30 % recycelter Kunststoff¹⁾
    • Automatische, federgetriebene Schlauchtrommel
    • eco!Booster, Dreckfräser, Becher-Schaumlanze, LED-Düsenlicht und Schnellkupplung
    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.