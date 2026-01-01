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    Hochdruckreiniger HD 8/18-4 MXA Plus | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel, grey and yellow accents, mounted on wheels.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 8/18-4 MXA Plus

    Artikelnummer: 1.524-976.0

    • Federgetriebene automatische Schlauchtrommel
    • Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse