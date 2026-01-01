Hochdruckreiniger HD 8/18-4 MXA Plus | Kärcher

Unser kompakter, mobiler, unbeheizter Hochdruckreiniger HD 8/18-4 MXA Plus mit 4-poligem, langsam laufendem Drehstrommotor überzeugt mit einer großen Ausstattungsvielfalt, servicefreundlichem Geräteaufbau und hoher Flexibilität in der Anwendung. Die federgetriebene automatische Schlauchtrommel vereinfacht das Handling des Hochdruckschlauchs, verkürzt die Rüstzeiten und erhöht die Betriebssicherheit. Eine robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf steigert Reinigungsleistung und Energieeffizienz und garantiert gleichzeitig lange Standzeiten. Den Schutz der hochwertigen Komponenten übernehmen die automatische Druckentlastung und ein großer Wasserfilter. Für ermüdungsfreies Arbeiten und zeitsparendes Auf- und Abrüsten sorgen innovative Lösungen: Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Zubehöre, bis hin zur optionalen Becher-Schaumlanze, finden dank durchdachter Lösungen direkt am Gerät transportsicher Platz.

Federgetriebene automatische Schlauchtrommel Maximaler Komfort beim Umgang mit dem Hochdruckschlauch. Ermöglicht geringe Rüstzeiten durch schnelles Auf– und Abwickeln. Vermeidet Stolperfallen und erhöht so die Betriebssicherheit. Zusätzlicher Standfuß Vergrößert die Standfläche des Geräts. Erhöht die Kippsicherheit im stehenden Betrieb. Qualitativ hochwertige Ausstattung Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer. Leistungsstarker, 4-poliger, langsam laufender Elektromotor. Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing. Durchdachte Zubehöraufbewahrung Halterung zur Fixierung der Becher-Schaumlanze. EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät. Praktisches Düsenfach zur Unterbringung der Rotordüse. Hohe Mobilität Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel steigert die Kompaktheit des Geräts und reduziert den Platzbedarf. Mühelos in Servicefahrzeugen zu verstauen. Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten reduzieren die Rüstzeiten. Flexibler Betrieb Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt. Maximale Stabilität im liegenden Betrieb, da die Räder den Boden nicht berühren. Vorbildliche Servicefreundlichkeit Einfacher Zugang zum Zylinderkopf über geöffnete Geräteunterseite. Schneller Zugang zum Elektrokasten durch einfaches Entfernen der Gerätehaube. Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser. Kraft- und zeitsparende Lösungen Ermüdungsfreie EASY!Force-Hochdruckpistole. EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt. Gesteigerte Energieeffizienz Neu entwickelte 3-Kolben-Axialpumpe mit erheblich reduzierten Strömungs- und Druckverlusten. 20-prozentige Steigerung von Reinigungsleistung und Energieeffizienz.