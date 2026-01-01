Hochdruckreiniger HD 8/18-4 St H | Kärcher

Robust, leistungsstark und einfach handhabbar – dieser stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger für bis zu 85 °C im Wasserzulauf mit Vordruckpumpe ist optimal für den Dauereinsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. Er überzeugt mit einer Durchflussmenge von 800 l/h und einem Druck von 180 Bar. Der Hochdruckreiniger umfasst einen Wasservorlagebehälter mit Entkalkungs- und Trockenlaufschutz inklusive Leermeldeanzeige für den Entkalkungsschutz. Darüber hinaus ist eine Reinigungsmittelansaugung mit Dosierventil und Leermeldeanzeige vorhanden. Er besticht durch Langlebigkeit dank robuster Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und robustem Rahmen und Gehäuse aus Edelstahl. Der 4-polige, langsam laufende E-Motor gewährleistet eine lange Standzeit und die elektronische Überwachung den sicheren Betrieb. Die Bedienung gestaltet sich dank des großen Drehschalters komfortabel, ebenso sind Installation und Wartung einfach und bedienerfreundlich. Die Maschine wird ohne Zubehör ausgeliefert, dieses kann an jeder Entnahmestelle ausgewählt werden: Manometer, Stundenzähler, Ansaugung für zweites Reinigungsmittel, automatische Druckentlastung und verschiedene Fernbedienungen.

Qualitativ hochwertige Ausstattung Vorlagebehälter mit Ventil, Entkalkungs- und Trockenlaufschutz. Sehr robuster Rahmen und Abdeckung aus Edelstahl. Optional kann das Gerät mit einer Fernbedienung gesteuert werden. Langlebig und robust Robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und hochwertigen Materialien sichern eine hohe Standzeit. Zuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck. 4-poliger, langsam laufender Elektromotor (luftgekühlt). Unkomplizierte, einfache Bedienung Nur ein Drehschalter für alle Funktionen garantiert eine einfache Bedienung ohne langwierige Einlernzeiten. Besonders anwenderfreundlich dank selbsterklärender Symbole. Keine lange Einarbeitung nötig. LEDs zeigen Einsatzbereitschaft, Wassermangel und Serviceintervall an. Robuste Ausführung erlaubt auch härtere Einsätze Für den täglichen Einsatz geeignet. Langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät. Höhere Standzeiten, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten. Ideal für industrielle Einsätze. Reinigungsmittelansaugung mit Ventil und Leermeldeanzeige Zur exakten, stufenlosen Reinigungsmitteldosierung. Reinigungsmitteldosierung auf der Saugseite. Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit Abschaltung bei Über-/Unterspannung. Abschalten bei Wassermangel, LEDs: Bereitschaft, Service, Fehler. Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall. Großer Wasserfilter integriert Großer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe. Bequem zu erreichen, einfach zu reinigen. Gewährleistet hohe Lebensdauer aller hochdruckführenden Komponenten. Einfache Installation und Wartung Gute Zugänglichkeit für einfachen Service und problemlose Wartung. Schnelle und einfache Installation spart Montagekosten. Flächendeckendes Servicenetz mit bestens geschulten Service-Technikern. Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen Manometer und Betriebsstundenzähler sind optional erhältlich. Eine automatische Druckentlastung ist optional verfügbar. Optional: zweite Ansaugung mit Ventil und Leermeldeanzeige. Jederzeit schnell einsatzbereit Maschine ist immer einsatzbereit für höchste Produktivität und Flexibilität. Auf Knopfdruck verfügbar, ohne Rüstzeiten und Transport mobiler Geräte. Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt.