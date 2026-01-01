Hochdruckreiniger HD 9/18-4 M ST Classic | Kärcher

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Hochdruckreiniger
Artikelnummer: 1.367-933.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
380 - 415
Frequenz (Hz)
50
Fördermenge (l/h)
500 - 900
Zulauftemperatur (°C)
60
Arbeitsdruck (bar)
35 - 180
Max. Druck (bar)
240
Anschlussleistung (kW)
6.5
Anschlusskabel (m)
5
Düsengröße
047
Wasserzulauf
1″
Farbe
Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
61
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
69.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
698 x 410 x 498
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete