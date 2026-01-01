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    Hochdruckreiniger HD 9/20-4 MX Plus Classic | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel and wheels, featuring a grey and black design.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 9/20-4 MX Plus Classic

    Artikelnummer: 1.367-911.0

    • Robuster, vielseitiger Hochdruckreiniger mit Stahlrahmen
    • Messing-Zylinderkopf, Druckabschaltung, Schlauchtrommel
    • 20 m HD-Schlauch, Powerdüse, Dreckfräser