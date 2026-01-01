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    Hochdruckreiniger HD 9/20-4 S Plus | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with wheels, grey body, yellow accents, and attached hose and spray gun.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 9/20-4 S Plus

    Artikelnummer: 1.286-959.0

    • Platzsparendes Uprightdesign
    • Luft-/wassergekühlter Motor
    • Kraftsparende EASY!Force-Hochdruckpistole für ermüdungsfreies Arbeiten