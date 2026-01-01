Hochdruckreiniger HD 9/20-4 S ST Classic | Kärcher

Für einen ausdauernden, langlebigen und sehr zuverlässigen Betrieb unter harten Arbeitsbedingungen ausgelegter Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 9/20-4 S St Classic. Dafür ist das stationäre und sehr robust konstruierte Gerät mit einer einfach einzustellenden, starken Kurbelwellenpumpe sowie einem langsam laufenden, 4-poligen Motor mit automatischer Abschaltung und Luft- und Wasserkühlung ausgestattet. Während die Pumpe wirkungsvoll von einem integrierten und einfach zu reinigenden Wasserfilter geschützt wird, spricht auch die übrige Serienausstattung für sich, denn auch Pistole, Lanze, 10 Meter Hochdruckschlauch sowie Powerdüse sind bereits im Lieferumfang enthalten. Für ein besonders schnelles und komfortables Handling sind diese jeweils zusätzlich noch mit unseren innovativen EASY!Lock-Schnellverschlüssen ausgerüstet. Für beste Reinigungsleistungen entwickelt das Gerät aus 7 kW Motorleistung bis zu 200 Bar Arbeitsdruck und kommt damit auf eine stündliche Schwemmleistung von 900 Litern. Darüber hinaus sind Service- und Wartungsarbeiten beim HD 9/20-4 S St Classic genauso schnell erledigt wie die Montage seines sehr stabilen Stahlrahmens an der Wand oder am Boden.

Leistungsstarke und robuste Kurbelwellenpumpe mit Zylinderkopf aus Messing und Kolben mit Keramikhülsen Hohe Leistung bei hoher Effizienz. Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten. Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur. Robuste, stationäre Konstruktion Ein robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen. Langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät. Der stabile Rohrrahmen schützt das Gerät im harten Dauereinsatz. Classic-Zubehör mit EASY!Lock-Anschlüssen Robustes und langlebiges Zubehör. Schneller Auf- und Abbau sowie einfacher Zubehörwechsel. Einfach zu bedienen Übersichtliches Maschinenkonzept Großer Wasserfilter zum Schutz der Pumpe. Druck und Wassermenge lassen sich direkt an der Pumpe einstellen. Füllstand und Qualität des Öls lassen sich einfach mithilfe von Schauglas und Peilstab ablesen. Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung, robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf Vereint effiziente Wasserkühlung mit robuster Luftkühlung für maximale Kühlleistung auch bei schwankenden Umgebungs- oder Wassertemperaturen. Für hohe Lebensdauer, Zuverlässigkeit. Bewährte Qualitätskomponenten von Kärcher garantieren eine hohe Lebensdauer. Intuitive Bedienung und einfache Wartung Integrierter Wasserfilter lässt sich werkzeuglos ausbauen und reinigen. Einfache Bedienung. Gute Zugänglichkeit für einfachen Service und problemlose Wartung. Hohe Flexibilität Das umfangreiche Zubehörangebot ermöglicht ergonomische und ökonomische Reinigungslösungen in vielen Bereichen. Reichhaltiges Zubehör für vielfältige Anwendungen. Minimaler Montageaufwand.