Hochdruckreiniger HD 9/20-4 SXA Plus | Kärcher

Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 9/20-4 SXA Plus ermöglicht ergonomisches Arbeiten dank der Hochdruckpistole EASY!Force Advanced ohne Haltekraft. Druck und Wassermenge können mit dem Servo-Control-Regler direkt an der Pistole/Lanze geregelt werden; die Edelstahllanze (1050 mm) ist rotierbar. Durch die Vibrasoft-Rotordüse werden Geräusche und Vibrationen um bis zu 30 Prozent reduziert. Der Reiniger überzeugt durch qualitativ hochwertige Verarbeitung und Materialien: Die vertikal verbaute Motor- und Pumpeneinheit (Upright-Konzept) besteht aus einer Taumelscheibenpumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf sowie einem langsam laufenden 4-poligen Motor mit Wasser- und Luftkühlung und ermöglicht ein kompaktes Design für maximale Mobilität. Durch die Aluminium-Rahmenträger ist das Chassis robust, leicht und zur Kranverladung geeignet. Inklusive Ultra Guard-HD-Schlauch mit langlebiger Teflon®-Beschichtung und automatischer Schlauchtrommel zum Auf- und Abrollen auch unter Druck und in einem Winkel von bis zu 45°, was die Rüstzeiten um bis zu 50 Prozent reduziert. Abgerundet wird dieses Superklassegerät durch Zubehör-Aufbewahrungsoptionen wie Kängurutasche und einstellbare Haken.

Automatische Schlauchtrommel Automatisches Auf- und Abrollen bis zu einem Winkel von 45°, selbst unter Druck. Kratzfester und glatter Ultra Guard HD-Schlauch mit Teflon® Beschichtung. Um bis zu 50 % reduzierte Rüstzeiten. Kompaktes Upright-Designkonzept durch stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und Pumpeneinheit Geringe Standfläche und platzsparende Außenmaße. Leicht zu manövrieren und zu transportieren. Maximale Stabilität sorgt für einen sicheren Stand des Geräts. Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung, robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten. Hohe Leistung und Effizienz. Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur. Ergonomischer Vibrasoft-Dreckfräser Reduziert Vibrationen um bis zu 30 %. Reduziert Lautstärke und Geräuschpegel. Ermöglicht kraftsparendes und längeres Arbeiten mit der Rotordüse. Durchdachtes Servicekonzept ermöglicht schnelle Einsätze direkt vor Ort Schwenkbarer Pumpenkopf. Praktische Ölfüllstandsanzeige und in das Chassis integrierter Ölablasskanal. Modulares Bauteilkonzept, bestehend aus Pumpe, Motor und Schaltschrank. Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. Hochdruckpistole EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte. Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze. Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät Kängurutasche. Einstellbare Haken, z. B. als 2. Lanzenablage oder für Elektrokabel. Aufbewahrung für Hochdruckschlauch.