Hochdruckreiniger HD 9/23 De | Kärcher

Überall dort ideal, wo harte äußere Bedingungen und anspruchsvolle Reinigungsarbeiten aufeinandertreffen: Der dieselbetriebene Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 9/23 De mit Yanmar-Dieselmotor erzeugt seinen Strom einfach selbst. Falls nötig, saugt er auch das benötigte Wasser direkt aus Gewässern an und versetzt Sie somit in die Lage, auch in Gebieten mit schlechterer Infrastruktur zu arbeiten. Mit einem Wasserdruck von 230 Bar ist das Gerät praktisch jeder Aufgabe gewachsen. Sein ergonomisches Rahmenkonzept und die pannensicheren Räder garantieren maximale Mobilität, während der robuste Grundrahmen auch harte Einsätze übersteht. Komfortables Arbeiten ermöglichen die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt, um damit die Haltekraft für den Anwender auf null zu reduzieren, sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse, mit denen das Auf- und Abrüsten im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller von der Hand geht. Zum Schutz der Pumpe sind ein großer Wasserfilter und ein Thermoventil verbaut. Sinnvolle, optionale Erweiterungsmöglichkeiten, wie der extra Cage-Schutzrahmen mit Ösen zur Kranverladung, runden das Gerät ab.

Maximale Unabhängigkeit Mit zuverlässigen Honda- bzw. Yanmar-Motoren ausgestattet, für Einsätze ohne externe Stromversorgung. Kann Wasser ansaugen – beispielsweise aus Seen oder aus Teichen – und zur Reinigung nutzen. Herausragender Bedienkomfort Das ergonomische Rahmenkonzept erleichtert den Transport auch auf unebenen Untergründen. Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Zubehörteile direkt am Gerät. Pannensichere Räder garantieren eine dauerhaft hohe Mobilität. Hohe Vielseitigkeit Optionaler Cage-Schutzrahmen mit Ösen zur Kranverladung schützt das Gerät zuverlässig. Anbausatz Schlauchtrommel für kürzere Auf- und Abrüstzeiten optional erhältlich. Tragbare Version mit robustem Rohrrahmen speziell für Maler und Gipser (HD 728 B). Ausgelegt für härteste Einsätze Sehr robuster Grundrahmen für den täglichen Einsatz unter rauen Bedingungen. Großer Wasserfilter zum Schutz der Pumpe. Thermoventil zum Schutz der Pumpe vor Überhitzung im Kreislaufbetrieb.