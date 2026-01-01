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    Hochdruckreiniger HD 9/23 De | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with Yanmar engine, mounted on a wheeled frame, featuring a handle and various components.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 9/23 De

    Artikelnummer: 1.187-907.0

    • Sparsamer Dieselmotor mit komfortablem Elektrostart
    • Stufenlose Wasserdruck- und -mengenregulierung mit Servo Control direkt an der Hochdrucklanze
    • Automatische Drehzahlabsenkung