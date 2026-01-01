HD-Trailer HD 9/23 De Tr1 | Kärcher

Ausgestattet mit einem bärenstarken, zuverlässigen und umweltfreundlichen (EU STAGE V) Yanmar-Dieselmotor und einem 1000 Liter großen Wassertank, arbeitet unser mobiler Kaltwassertrailer HD 9/23 De Tr1 völlig autark. Umfangreiche Hochdruckreinigungseinsätze, wie sie beispielsweise in Kommunen oder im Baugewerbe häufig anfallen, sind damit problemlos zu meistern. Mit einem Arbeitsdruck von 230 Bar und einer Schwemmleistung von bis zu 930 Litern pro Stunde sind den Anforderungen dabei kaum Grenzen gesetzt. Serienmäßig ist der HD-Trailer zum Beispiel mit einer ergonomischen EASY!Force-Hochdruckpistole sowie zahlreichen Ablagemöglichkeiten ausgerüstet. Das robuste Gerät ist darüber hinaus sehr einfach zu bedienen und optional auch in anderen konfigurierbaren Varianten erhältlich – beispielsweise mit einer Schlauchtrommel im Heckbereich oder in einer Cab-Version.