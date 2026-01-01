HD-Trailer HD 9/23 De Tr1 | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
HD-Trailer
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.524-954.202
Fördermenge (l/h)
400 - 930
Zulauftemperatur (°C)
60
Arbeitsdruck (bar / MPa)
40 - 230 / 4 - 23
Diesel
Motorenhersteller
Yanmar
Motortyp
L 100 V
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
600
Abmessungen (L × B × H) (mm)
3382 x 1496 x 1435
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
Lesen Sie das Handbuch ganz einfach online.
Produktinformationen
Anwendungsgebiete