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    Hochdruckreiniger HD 9/23 G | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with a metal frame, large wheels, and a mounted engine.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 9/23 G

    Artikelnummer: 1.187-906.0

    • Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen
    • Premium-Honda- oder -Yanmar-Motor, Rahmenkonzept und pannensichere Räder
    • 15 m HD-Schlauch, EASY!Force Advanced, Powerdüse