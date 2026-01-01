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    HD-Trailer HD 9/23 Ge Tr1 | Kärcher

    Kärcher trailer-mounted high-pressure cleaner with grey casing and visible red engine, attached to a tow bar.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    HD-Trailer

    HD 9/23 Ge Tr1

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.524-954.201

    • Bedarfsgerechte Konfiguration
    • Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole
    • Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen
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