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    HD-Schlauch Rohrreinigung DN6 14MPa 20m | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with connectors, set against a plain white background.

    HD-Schlauch Rohrreinigung DN6 14MPa 20m

    Artikelnummer: 6.392-632.0

    Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).