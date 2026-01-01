Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    HD-Schlauch Rohrreinigung DN6 14MPa 30m | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with connectors, set against a plain white background.

    HD-Schlauch Rohrreinigung DN6 14MPa 30m

    Artikelnummer: 6.392-633.0

    Besonders flexible Hochdruck-Schläuche für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).