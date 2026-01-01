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    Hochdruckreinigungsanlage HDC Classic | Kärcher

    Kärcher professional stainless steel cleaning machine with control buttons and logo on the front panel.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreinigungsanlage

    HDC Classic

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.509-501.2

    • Extrem robust und langlebig für harte Arbeitseinsätze
    • Maximale Flexibilität für unterschiedliche Einsätze
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