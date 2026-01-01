Hochdruckreiniger HDS 10/21-4 M Classic | Kärcher

Ausgerüstet mit einem Schwimmerkasten, der im Zusammenspiel mit unserer speziellen PressurePro Systempflege RM 110 Kalkablagerungen an Komponenten und wasserführenden Teilen verhindert, überzeugt der Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 10/21-4 M Classic mit einfachster Bedienung, Wartungsfreundlichkeit und besten Reinigungsergebnissen. Bewährte, leistungsstarke und zuverlässige Komponenten, wie die von einem Wasserfilter vor Verunreinigungen geschützte, robuste Kurbelwellenpumpe und der langsam laufende, 4-polige Elektromotor, sorgen dabei für hohe Leistung und ausdauernden Betrieb. Durch die offene Bauweise sind alle relevanten Komponenten sehr einfach zugänglich. Geschützt durch einen stabilen Stahlrohrrahmen eignet sich der HDS 10/21-4 M Classic auch für Einsätze unter harten Bedingungen auf Baustellen oder in der Landwirtschaft. Integrierte Kranhaken sowie große, pannensichere Räder erleichtern dazu den Transport zum sowie am Einsatzort. Serienmäßig ausgestattet ist das Gerät aus der Mittelklasse außerdem mit der Classic-Hochdruckpistole, einem 30-Liter-Kraftstofftank für sehr lange Reinigungseinsätze sowie praktischen Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung.

Robust und langlebig Robuste Kurbelwellenpumpe in bewährter Kärcher Qualität. Ein robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen. Gute Zugänglichkeit für einfachen Service und problemlose Wartung. Effiziente Brennertechnik Hohe Effizienz bei geringen Emissionen und langer Lebensdauer. Lange Arbeitseinsätze dank 30-l-Kraftstofftank. In der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss. Classic-Zubehör mit EASY!Lock-Anschlüssen Schneller Auf- und Abbau sowie einfacher Zubehörwechsel. Robustes und langlebiges Zubehör. Einfach und intuitiv zu bedienen. Zuverlässigkeit Großer Wasserfeinfilter für einen optimalen Schutz der Pumpe. 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor. Sicherheitsventile, Wassermangel- und Brennstoffsicherung gewährleisten die Verfügbarkeit des Geräts. Hohe Mobilität Pannensichere, große Räder für sicheres Manövrieren auf unebenen Untergründen. Mit Kranhaken für einen einfachen Transport. Schwimmerkasten mit Systempflegedosierung Verhindert Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (mit PressurePro Systempflege RM 110).