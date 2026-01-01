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    Hochdruckreiniger HDS 10/21-4 M Classic | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with wheels, hose, and handle, featuring a grey and black design.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HDS 10/21-4 M Classic

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.030-921.0

    • Robuste Kurbelwellenpumpe
    • Robuster Stahlrohrrahmen
    • Schwimmerkasten mit Systempflegedosierung
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