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    Hochdruckreiniger HDS 10/21-4 M | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner with control panel and wheels, featuring a handle on top for easy manoeuvrability.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HDS 10/21-4 M

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.071-939.0

    • eco!efficiency-Stufe, wassergekühlter 4-poliger Elektromotor mit Axialpumpe
    • 10 m HD-Schlauch, zusätzliches Staufach für Zubehör
    • EASY!Force Advanced mit Servo-Control-Regler, 2 Reinigungsmitteltanks, Entkalker
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