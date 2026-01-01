Hochdruckreiniger HDS 10/21-4 MXA | Kärcher

Als leistungsstärkster Heißwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse von Kärcher weiß der HDS 10/21-4 MXA mit automatischer Schlauchtrommel und integriertem Ultra Guard-HD-Schlauch in allen Belangen zu überzeugen. Die Schlauchtrommel ermöglicht das Auf- und Abrollen des 20 Meter langen, teflonbeschichteten Schlauchs in einem Winkel von bis zu 45° und verkürzt zudem die übliche Rüstzeit um etwas mehr als 50 Prozent. Dazu sorgen die robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben, der langsam laufende, wassergekühlte, 4-polige Elektromotor, eine optimierte Brennertechnik sowie die sparsame eco!efficiency-Stufe für höchste Leistung und wirtschaftlichen Betrieb. Anwender profitieren dazu durch die kraftsparende EASY!Force Advanced-HD-Pistole mit 1050 Millimeter langem Strahlrohr und Servo Control sowie die einfache 1-Schalter-Bedienung und den vielfältigen Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung von intelligenter Ergonomie. Das sehr wartungsfreundliche Gerät punktet ferner serienmäßig mit 2 Reinigungsmitteltanks, patentierter Düsentechnologie, bewährter Sicherheitstechnik und zeitsparenden EASY!Lock-Schnellverschlüssen.

Automatische Schlauchtrommel Kratzfester und glatter Ultra Guard HD-Schlauch mit Teflon® Beschichtung. Automatische Schlauchtrommel für bequemes und sicheres Verstauen des 20-Meter-Hochdruckschlauchs. Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte. Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze. Hohe Wirtschaftlichkeit In der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss. Durch eine optimale Anpassung der Brennerzyklen wird der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb um 20 % reduziert. Höchste Effizienz Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie „made in Germany“. 4-poliger Elektromotor mit 3-Kolben-Axialpumpe. Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit. Betriebssicherheit Leicht zugänglicher Wasserfilter schützt die Pumpe vor Partikeln im Wasser. Sicherheitsventile, Wassermangel- und Brennstoffsicherung gewährleisten die Verfügbarkeit des Geräts. Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem. Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät Das komplette Zubehör kann direkt am Gerät untergebracht werden. Für Saugschlauch und Netzkabel gibt es 2 Haltehaken. Geräumiges Aufbewahrungsfach, z. B. für Reinigungsmittel, Handschuhe oder Werkzeug. Reinigungsmitteldosierung Einfaches Umschalten zwischen Reinigungsmitteltank 1 und 2. Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion. Exaktes Dosierventil gewährleistet niedrigen Verbrauch. Mobilitätskonzept Joggerprinzip mit großen, gummibereiften Rädern und Lenkrolle. Integrierte Kippmulde für kräfteschonenden Transport über Absätze. Schubgriffe für einfachen Transport und Manövrierbarkeit. Einfache Bedienelemente Ein Schalter für alle Gerätefunktionen.