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    Hochdruckreiniger HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I | Kärcher

    Kärcher industrial boiler with a grey and black exterior, featuring control dials and a metal exhaust pipe on top.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.251-903.0

    • Robustes Gehäuse und Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl
    • Einfache Installation, Bedienung und Wartung des Geräts
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