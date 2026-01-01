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    Hochdruckreiniger HDS 1000 De Weed | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with a metal frame, control panel, and attached spray gun, set on a white background.

    Hochdruckreiniger

    HDS 1000 De Weed

    Artikelnummer: 1.811-947.0