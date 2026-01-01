Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Hochdruckreiniger HDS 11/18-4 S Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with black casing, large wheels, and control panel featuring a yellow dial.

    Hochdruckreiniger

    HDS 11/18-4 S Anniversary Edition

    Artikelnummer: 1.071-961.0