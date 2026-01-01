Hochdruckreiniger HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further | Kärcher

Der limitiert verfügbare schwarze HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further aus knapp 15 Prozent recyceltem Kunststoff¹ mit exklusivem Zubehör wie dem Eco!Booster MAX und dem LED-Düsenlicht ist ein umweltfreundliches, leistungsstarkes Einstiegsgerät in die Superklasse der Heißwasser-Hochdruckreiniger. Die eco!efficiency-Stufe, eine präzise Reinigungsmitteldosierung, ein Serviceschalter zur Wasserhärteregelung sowie eine optimierte Brennertechnik ermöglichen einen sparsamen Betrieb bei gleichzeitig exzellenten Reinigungsergebnissen. Für diese sind insbesondere der herausragende Pumpenwirkungsgrad, die patentierte Düsentechnologie sowie die verbauten Keramikkolben und das Turbogebläse verantwortlich. Das intuitive Bedienkonzept mit LED-Anzeigen erleichtert die Handhabung, während eine Lenkrolle, große gummibereifte Räder und ergonomische Schubbügel einen einfachen Transport gewährleisten. Auch Wartung und Service erfolgen mühelos: Alle relevanten Komponenten sind leicht zugänglich und wichtige Betriebsdaten komfortabel abrufbar.

Wirtschaftlichkeit In der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss. Durch eine optimale Anpassung der Brennerzyklen wird der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb um 20 % reduziert. Zuverlässigkeit Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem. Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser. Gerätebetriebsdaten über Einsatzdauer und notwendige Serviceintervalle abrufbar. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 15 % recyceltem Kunststoff¹⁾. Gründliches Reinigen auch bei schlechten Lichtverhältnissen dank leistungsstarkem LED-Düsenlicht. Höhere Reinigungsleistung bei gleichzeitiger Wasser- und Energieersparnis durch den eco!Booster MAX. Höchste Effizienz Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie. 4-poliger Elektromotor mit 3-Kolben-Axialpumpe. Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 15 % recyceltem Kunststoff¹. Gründliches Reinigen auch bei schlechten Lichtverhältnissen dank leistungsstarkem LED-Düsenlicht. Höhere Reinigungsleistung bei gleichzeitiger Wasser- und Energieersparnis durch den eco!Booster MAX. Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole. EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.