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    Hochdruckreiniger HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner in dark grey and yellow, displayed with two grey cleaning nozzles on a white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.071-965.0

    • Limitierter schwarzer Heißwasser-Hochdruckreiniger,15 % recycelter Kunststoff¹
    • Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
    • EASY!Force Advanced, Powerdüse, eco!Booster MAX in schwarz und LED-Düsenlicht
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    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.