Hochdruckreiniger HDS 12/18-4 SXA | Kärcher

Für bis zu 50 Prozent schnellere Rüstzeiten und sehr ergonomisches Arbeiten: Der Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 12/18-4 SXA aus der Superklasse von Kärcher verfügt über eine integrierte automatische Schlauchtrommel inklusive Ultra Guard-HD-Schlauch. Diese Lösung ermöglicht das Auf- und Abrollen des 20 Meter langen, teflonbeschichteten Schlauchs in einem Winkel von bis zu 45°. Ein langsam laufender, wassergekühlter, 4-poliger Elektromotor sowie die robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben gewährleisten einen zuverlässigen und sicheren Betrieb. Ergänzend stehen die sparsame eco!efficiency-Stufe und die optimierte Brennertechnik für höchste Wirtschaftlichkeit. Dank intuitiver Ein-Knopf-Bedienung sowie kraftsparender EASY!Force Advanced-HD-Pistole mit 1050 Millimeter langem Strahlrohr, Servo Control und patentierter Düsentechnologie bietet der HDS 12/18-4 SXA auch ein Maximum an Benutzerfreundlichkeit. Ein cleveres Mobilitätskonzept, 2 Reinigungsmitteltanks mit präziser Dosierung, Entkalkungsmöglichkeiten, bewährte Sicherheitstechnik, hohe Wartungsfreundlichkeit und eine ergonomische Zubehöraufbewahrung vervollständigen das umfangreiche Gesamtpaket des Geräts.

Automatische Schlauchtrommel Ermöglicht um über 50 % kürzere Rüstzeiten. Erlaubt auch unter Druck das Auf- und Abrollen in einem Winkel von bis zu 45°. Hohe Wirtschaftlichkeit In der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss. Durch eine optimale Anpassung der Brennerzyklen wird der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb um 20 % reduziert. Höchste Effizienz Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie „made in Germany“. 4-poliger Elektromotor mit 3-Kolben-Axialpumpe. Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit. Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte. Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze. Betriebssicherheit Leicht zugänglicher Wasserfilter schützt die Pumpe vor Partikeln im Wasser. Sicherheitsventile, Wassermangel- und Brennstoffsicherung gewährleisten die Verfügbarkeit des Geräts. Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem. Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät Das komplette Zubehör kann direkt am Gerät untergebracht werden. Für Saugschlauch und Netzkabel gibt es 2 Haltehaken. Geräumiges Aufbewahrungsfach, z. B. für Reinigungsmittel, Handschuhe oder Werkzeug. Reinigungsmitteldosierung Einfaches Umschalten zwischen Reinigungsmitteltank 1 und 2. Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion. Exaktes Dosierventil gewährleistet niedrigen Verbrauch. Mobilitätskonzept Joggerprinzip mit großen, gummibereiften Rädern und Lenkrolle. Integrierte Kippmulde für kräfteschonenden Transport über Absätze. Schubgriffe für einfachen Transport und Manövrierbarkeit. Einfache Bedienelemente Dampfstufe durch stufenlose Regulierung von Wasserdruck/-menge an der Pumpe. Einfache und intuitive 1-Knopf-Bedienung.