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    Hochdruckreiniger HDS 13/20 -4 St EU-I | Kärcher

    Kärcher grey and black industrial cleaning machine with control panel and yellow dials.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HDS 13/20 -4 St EU-I

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.699-932.0

    Ausgelegt für kompromisslose Dauereinsätze: Der stationäre Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 St mit Ölbrenner reinigt mit bis zu 1300 l Wasser pro Stunde und 200 bar Druck.
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