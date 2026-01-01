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    Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 SXA | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner with wheels and hose reel, featuring control panel and logo on the side.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HDS 13/20-4 SXA

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.071-936.0

    • eco!efficiency-Stufe, wassergekühlter 4-poliger Elektromotor mit Axialpumpe
    • Autom. Schlauchtrommel mit 20 m Ultra Guard-Schlauch mit Teflon®-Beschichtung
    • EASY!Force Advanced mit Servo-Control-Regler, 2 Reinigungsmitteltanks, Entkalker
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