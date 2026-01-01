HDS-Trailer HDS 13/20 De Tr1 | Kärcher

Der trailerbasierte Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 13/20 bietet 200 Bar Druck und steht für außerordentliche Mobilität und unabhängige Einsatzfähigkeit. Das Gerät zeichnet sich durch hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit aus und ist zudem sehr einfach und komfortabel zu bedienen. Der HDS 13/20 ist frei konfigurierbar und damit äußerst flexibel. Das Gerät eignet sich ideal für Einsätze unterschiedlichster Art, zum Beispiel im Baugewerbe, in der Industrie oder im Kommunalbereich.

Höchste Effizienz Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie. Wärmerückgewinnung durch Nutzung der Motorabwärme. Umweltschonender Betrieb und geringe Betriebskosten dank Kärcher eco!efficiency-Modus. Einfache Bedienung Die Bedienung erfolgt bequem über einen zentralen Wahlschalter. Schnelles Auf- und Abrüsten dank 2 optionalen Schlauchtrommeln im Bedienbereich. Großzügige und sichere Ablagemöglichkeiten für Schutzausrüstung, Zubehör und Reinigungsmittel. Unabhängiger Einsatz Großer 500-l-Wassertank für bis zu 30-minütige Reinigungseinsätze bei voller Wasserleistung. Mit 100-l-Dieseltank – ideal für lange Arbeitseinsätze. Kraftvolle Yanmar-Dieselmotoren ermöglichen den autarken Einsatz ohne externe Stromquelle. Hohe Flexibilität Dank der Möglichkeit zur Konfiguration kann jeder Trailer nach Kundenwunsch zusammengestellt werden. Erhältlich als Skid- oder Cab-Varianten für den mobilen Einsatz als Anhänger oder als stationäre Lösung. Eine große Haube erleichtert dem Servicemitarbeiter den Zugang zur Technik. Servicefreundlichkeit Durchdachte Service-Software zur schnellen Fehlerdiagnose im Servicefall. Bewährte Qualitätskomponenten von Kärcher garantieren eine hohe Lebensdauer. Mit an Bord: Wasserenthärtungssystem zum Schutz der Heizschlange vor Schäden durch Verkalkung. Zuverlässigkeit Zahlreiche Sicherheitsfunktionen schützen den HDS Trailer vor Beschädigung im Fehlerfall. Eingebauter Frostschutzmodus zum Schutz aller Komponenten bei kalten Außentemperaturen. Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie.