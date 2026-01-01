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    HDS-Trailer HDS 17/20 De Tr1 | Kärcher

    Kärcher professional trailer-mounted cleaning unit with grey casing and tow bar, featuring wheels and hitch.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand
    IF Design Award 2017

    HDS-Trailer

    HDS 17/20 De Tr1

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.524-952.201

    • Automatische Drehzahlabsenkung
    • Mit RM-Dosierung
    • Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole
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