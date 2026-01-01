Hochdruckreiniger HDS 18/18-4 S Classic | Kärcher

Dank seiner enormen Fördermenge von stündlich 1800 Litern überzeugt der mobile Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 18/18-4 S Classic mit höchster Effizienz bei der Beseitigung stärkster Verschmutzungen. Die robuste und durch einen Wasserfeinfilter geschützte Kurbelwellenpumpe ermöglicht zudem einen Arbeitsdruck von bis zu 180 Bar sowie den parallelen Einsatz von 2 Strahlrohren. Dabei sorgt die EASY!Force Advanced-HD-Pistole mit Servo-Control-Regler zum Anpassen von Wassermenge und -druck direkt an der Pistole für ermüdungsfreies Arbeiten. Pannensichere Räder, 2 Lenkrollen und ein Kranhaken tragen ebenfalls zu einer anwenderfreundlichen Handhabung bei und erlauben den einfachen Transport des Geräts. Außerdem verfügt der HDS 18/18-4 S Classic über einen luftgekühlten, 4-poligen, langsam laufenden Elektromotor mit Sanftanlauf, eine Flammüberwachung für den stationären Betrieb, eine Systempflegedosierung im Schwimmerkasten zum Schutz vor Kalkablagerungen und die eco!efficiency-Stufe von Kärcher für einen sparsamen Betrieb. Obendrein schützt ein stabiler Stahlrohrrahmen das Gerät zuverlässig vor Beschädigungen. Zehn Meter HD-Schlauch sind im Lieferumfang enthalten.

Robust und zuverlässig für härteste Einsätze Robuste Kurbelwellenpumpe in bewährter Kärcher Qualität. Ein robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen. Gute Zugänglichkeit für einfachen Service und problemlose Wartung. Effiziente Brennertechnik Hohe Effizienz bei geringen Emissionen und langer Lebensdauer. Lange Arbeitseinsätze dank 30-l-Kraftstofftank. In der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss. Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole. EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt. Zuverlässigkeit Großer Wasserfeinfilter für einen optimalen Schutz der Pumpe. Leistungsstarker, 4-poliger, langsam laufender Elektromotor. Sicherheitsventile, Wassermangel- und Brennstoffsicherung gewährleisten die Verfügbarkeit des Geräts. Hohe Mobilität Pannensichere, große Räder für sicheres Manövrieren auf unebenen Untergründen. Mit Kranhaken für einen einfachen Transport. Stabile Metall-Lenkrollen und große Räder sorgen für uneingeschränkte Baustellentauglichkeit. Schwimmerkasten mit Systempflegedosierung Wasserenthärtungssystem verhindert Kalkablagerungen an der Heizschlange und verlängert so die Lebensdauer. Vorbereitet für stationären Betrieb Serienmäßig mit integrierter Flammüberwachung für den stationären Betrieb.