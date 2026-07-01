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    Hochdruckreiniger HDS 5/11 U | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with grey body, yellow dial, and handle, standing on wheels.

    Hochdruckreiniger

    HDS 5/11 U

    Artikelnummer: 1.064-900.0