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    Hochdruckreiniger HDS 7/16-4 C Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner with wheels, black and yellow design, control dial and hose reel.

    Hochdruckreiniger

    HDS 7/16-4 C Anniversary Edition

    Artikelnummer: 1.174-919.0