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    Hochdruckreiniger HDS 8/17 C | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner with grey body, yellow control dial, and black wheels.

    Hochdruckreiniger

    HDS 8/17 C

    Artikelnummer: 1.174-911.0