Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 C Classic | Kärcher

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Hochdruckreiniger
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.030-920.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
400
Frequenz (Hz)
50
Fördermenge (l/h)
300 - 800
Arbeitsdruck (bar / MPa)
30 - 180 / 3 - 18
Max. Druck (bar)
235
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)
max. 80
Anschlussleistung (kW)
5.5
Verbrauch Heizöl Volllast (kg/h)
5.2
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)
4.2
Anschlusskabel (m)
5
Düsengröße
025
Brennstofftank (l)
30
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
126
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
136.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1125 x 722 x 892
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete