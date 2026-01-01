Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 C Classic | Kärcher

Ausgerüstet mit einem Schwimmerkasten, der im Zusammenspiel mit unserer speziellen PressurePro Systempflege RM 110 Kalkablagerungen an Komponenten und wasserführenden Teilen verhindert, überzeugt der Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 C Classic mit einfachster Bedienung, Wartungsfreundlichkeit und besten Reinigungsergebnissen. Bewährte, leistungsstarke und zuverlässige Komponenten, wie die von einem Wasserfilter vor Verunreinigungen geschützte, robuste Kurbelwellenpumpe und der langsam laufende, 4-polige Elektromotor, sorgen dabei für hohe Leistung und ausdauernden Betrieb. Durch die offene Bauweise sind alle relevanten Komponenten sehr einfach zugänglich. Geschützt durch einen stabilen Stahlrohrrahmen eignet sich der HDS 8/18-4 C Classic auch für Einsätze unter harten Bedingungen auf Baustellen oder in der Landwirtschaft. Integrierte Kranhaken sowie große, pannensichere Räder erleichtern den Transport zum Einsatzort. Serienmäßige Ausstattung: Classic-Hochdruckpistole, 30-Liter-Kraftstofftank für sehr lange Reinigungseinsätze sowie praktische Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung. Weitere Merkmale: 180 Bar Arbeitsdruck und eine Fördermenge von bis zu 800 l/h.

Robust und langlebig Ein robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen. Gute Zugänglichkeit für einfachen Service und problemlose Wartung. Zuverlässigkeit Robuste Kurbelwellenpumpe in bewährter Kärcher Qualität. Bewährte Sicherheitstechnik wie Thermo- und Sicherheitsventil und Wasserfilter. Effiziente Brennertechnik Hohe Effizienz bei geringen Emissionen und langer Lebensdauer. Lange Arbeitseinsätze dank 30-l-Kraftstofftank. In der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss. Hohe Mobilität Pannensichere, große Räder für sicheres Manövrieren auf unebenen Untergründen. Ein praktischer Kranhaken erlaubt einen einfachen Transport, auch in unwegsamem Gelände.